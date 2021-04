Usa-Sudan: colloquio Blinken-Hamdok, focus su transizione e dispute con Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto oggi un colloquio telefonico con il primo ministro del Sudan, Abdalla Hadok, con il quale ha discusso dei progressi del processo di pace nel Paese africano e delle dispute in corso con la vicina Etiopia. Lo si apprende da una nota del dipartimento di Stato. Blinken, vi si legge, "ha accolto con favore la recente dichiarazione di principi firmata con il Movimento per la liberazione del popolo sudanese-Nord (Splm-N) e ha ribadito l'importanza di assicurare la protezione dei civili in tutto il Paese". Il segretario di Stato e il premier sudanese hanno anche discusso dei negoziati legati alla Grande diga della rinascita, progetto etiope che vede l'opposizione di Sudan ed Egitto, e delle tensioni tra Khartum e Addis Abeba in merito alla sovranità dell'area di frontiera di al Fashaga. In questo senso, Blinken ha sottolineato la necessità di alleviare immediatamente le tensioni, ricordando il comune impegno a risolvere la questione attraverso il dialogo. (Nys)