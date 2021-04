Roma: Anfi su uomo barricato ad Ardea, serve osservatorio per contrastare violenze su minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'episodio di violenza avvenuto ad Ardea deve fare riflettere tutti noi professionisti del settore che abbiamo l'obbligo di tutelare i minori, che aimè continuano troppo spesso a subire gravissime forme di violenze. Per questa ragione, con urgenza chiediamo agli organi preposti, che venga istituito un osservatorio per contrastare le violenze dei minori e monitorare la situazione socio-ambientale dei bambini, soprattutto i figli delle persone con precedenti penali". Lo afferma in una nota Carlo Ioppoli, presidente dell'Anfi, associazione nazionale familiaristi italiani, commentando la notizia dell'uomo, ai domiciliari, che ieri sera ha cacciato la compagna di casa e minacciato di uccidere i due figli, fortunatamente rimasti illesi al termine di due ore di trattative con i carabinieri grazie al termine delle quali l'uomo si è costituito. "Le violenze psicologiche di ogni tipo incidono su questi bambini allo stesso modo di quelle fisiche - conclude Ioppoli - Cerchiamo di tutelare i più piccoli dal cosiddetto 'Emotional Abuse', prestando maggiore attenzione alla violenza a cui sono sottoposti i minori sin dalla tenera età. Vedere un padre che si barrica in casa minacciando i propri figli, determina nel bimbo uno shock inimmaginabile. E' ora di intervenire tutti".(Com)