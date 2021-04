Roma: Servizi per la mobilità, da mercoledì 7 aprile Ztl diurne e notturne di nuovo attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mercoledì 7 aprile tornano in vigore a Roma le zone a traffico limitato, diurne e notturne, del centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Nella giornata di domani il transito sarà ancora consentito anche ai veicoli privi di permesso. "La riattivazione della Ztl è stata stabilita in armonia con il Dpcm varato dal governo lo scorso 15 marzo ed in vigore fino a domani". Lo comunica Roma servizi per la mobilità. (Com)