Business news: Messico, Banca mondiale aumenta stime crescita, nel 2021 pil al 4,5 per cento

- La Banca Mondiale (Bm) ha aggiornato le previsioni di crescita del Messico per il 2021, portandole dal 3,7 ipotizzate a gennaio, al 4,5 contenuto nel rapporto "Renewing the Growth". Una stima che poggia sulla parziale ripresa avviata alla fine del 2020, sula rapida riattivazione dell'economia negli Stati Uniti, motivo di un exploit nelle esportazioni manifatturiere. Nella seconda metà dell'anno, con una sempre più grande percentuale di persone vaccinate, i consumi dovrebbero riprendere a un ritmo maggiore. Il governo, si legge nel rapporto della Bm, si manterrà prudente sulle politiche fiscali e continuerà ad investire in prima battuta su spese sociali e sanitarie. Si prevede un ragionevole calo nel rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, così come una graduale riduzione della povertà. Ma determinante, per il verificarsi del quadro, sarà aumentare il della campagna vaccinale e "modificare" le riforme politiche che potrebbero penalizzare gli investimenti privati, soprattutto quelli nel comparto energetico. In aumento anche le previsioni per il 2022, al 3 per cento contro il precedente 2,6 per cento, e al 2,5 per cento nel 2023. (Res)