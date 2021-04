Business news: Colombia, Banca mondiale prevede crescita del 5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia registrerà una crescita del 5 per cento nel 2021, dopo una contrazione del 6,8 per cento registrata nel 2020. E’ quanto si legge nel rapporto semestrale "Renewing the Growth" pubblicato dalla Banca mondiale. La risposta del governo alla Covid-19, si legge, ha sostenuto le famiglie ma ha ridotto lo spazio fiscale. Se le vaccinazioni procedono come previsto gli esperti prevedono una crescita del 5 per cento quest’anno e una stabilizzazione dell’incidenza della povertà. Per sostenere l'attività economica e le famiglie vulnerabili normalizzando i conti fiscali sarà necessario un forte e credibile piano fiscale a medio termine, sostiene l’organismo finanziario. (Res)