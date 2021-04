Business news: Colombia, Agenzia degli idrocarburi valida proposta per progetto pilota su fracking di ExxonMobil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia nazionale degli idrocarburi della Colombia (Anh) ha validato la proposta presentata dalla compagnia petrolifera Usa ExxonMobil per realizzare un progetto pilota nel campo della fatturazione idraulica, o fracking. Il progetto "Platero", per il quale è previsto un investimento di 53 milioni di dollari, riguarda il municipio di Puerto Wilches, nel bacino Valle Medio del Magdalena, nel nord-est del paese. Nell’area è già in corso il progetto pilota di indagine integrale (Ppii) Kalé, che la Anh ha aggiudicato lo scorso anno alla compagnai petrolifera Ecopetrol. “La Colombia continua a fare progressi nel rendere praticabili le possibilità di estrarre gas e petrolio da campi non convenzionali con la proposta ricevuta dalla società ExxonMobil, che ha una vasta esperienza in questo tipo di progetti", aveva affermato Armando Zamora Reyes, presidente dell’Anh, dopo la presentazione della proposta da parte della compagnia Usa. (Res)