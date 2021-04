Business news: Brasile, produzione industriale in calo dello 0,7 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Brasile è diminuita dello 0,7 per cento a febbraio rispetto al mese precedente, interrompendo una sequenza di nove aumenti mensili consecutivi. Il settore registra tuttavia un'espansione dello 0,4 per cento rispetto al mese di febbraio 2020. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Su base annua la produzione mostra una flessione del 4,2 per cento. Il settore è ora il 13,6 per cento al di sotto del livello record raggiunto nel maggio 2011 e del 2,8 per cento al di sopra del livello pre-pandemia (febbraio 2020). "Negli ultimi mesi abbiamo già osservato un cambiamento di comportamento negli indici di settore che, sebbene ancora positivi, hanno già mostrato una curva decrescente, mostrando un raffreddamento", commenta il responsabile della ricerca, André Macedo. (Res)