Business news: Argentina, Banca mondiale prevede crescita del 6,4 per cento nel 2021

- La Banca mondiale ha migliorato di un punto percentuale le proiezioni di crescita del Pil dell'Argentina per il 2021 portandole ad un +6,4 per cento nel rapporto semestrale sulle prospettive economiche dell'America Latina e dei Caraibi. A sostenere la crescita nell'anno in corso, si legge nel documento, è la progressiva ripresa della capacità produttiva dopo il forte calo del 2020 (-9,9 per cento) anche se il livello pre-pandemia sarà raggiunto secondo la Bm solo nel 2023. Le proiezioni di crescita per il 2022 ed il 2023 indicate nel rapporto segnano un drastico rallentamento, con rispettivamente un +1,7 e +1,9 per cento. L'istituto multilaterale di credito ritiene determinante per la futura ripresa economica dell'Argentina il raggiungimento di un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del credito stand-by da 44 miliardi di dollari contratto nel 2018. "Un accordo su un nuovo programma con l'Fmi ripristinerebbe la sostenibilità fiscale e rafforzerebbe le riforme per la crescita a lungo termine contribuendo a rinnovare la fiducia, a ridurre il rischio sovrano favorendo il ritorno ai mercati e la ripresa degli investimenti", si legge. (Res)