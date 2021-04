Tunisia: Saied riceve Aboul-Gheit, "necessario adottare approccio per azione araba comune"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario adottare un nuovo approccio per l'azione araba comune, tramite la revisione delle leggi e lo sviluppo di strutture e organizzazioni arabe specializzate per la loro realizzazione. Lo ha detto oggi il presidente tunisino, Kais Saied, in occasione dell'incontro con il segretario generale della Lega araba, Ahmed Abou-Gheit, a Tunisi. Lo rende noto la presidenza tunisina. L'obiettivo è quello di raggiungere gli obiettivi della Lega araba e di conformare le sue iniziative alle aspirazioni dei popoli della regione, ha sottolineato Saied. Da parte sua, Aboul-Gheit ha affermato che il suo incontro con Saied ha permesso di discutere dei mezzi per sviluppare il consesso di Stati arabi e garantire il successo delle sue azioni, in vista del prossimo vertice arabo. (Tut)