Libia: Romani (Cambiamo), recuperare ruolo Italia nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La missione di Draghi in Libia da domani va nella direzione del riavvio della politica estera italiana e del recupero di un ruolo nel Mediterraneo allargato, dal Medioriente al continente africano. Uno scacchiere che vede muoversi tutti gli attori internazionali: il pressante interesse russo, evidente anche dalle recenti vicende di spionaggio ai danni del nostro Paese, l'interventismo turco e l'influenza economica cinese da una parte e dall'altra l'impossibilità di disimpegno per gli Usa". Lo afferma, in una nota, Paolo Romani, senatore di Cambiamo. "La miopia Europea, e purtroppo anche nazionale, ha guardato alle vicine coste solo come origine dei flussi migratori - aggiunge -. Ma il bacino del Mediterraneo è al centro di ben più complessi interessi economici e politici: il commercio internazionale, la pesca, le estrazioni minerarie, fino alle terre rare, sempre più centrali per la transizione ecologica; e ancora, il difficile equilibrio della sicurezza minato dal fondamentalismo religioso e dal terrorismo internazionale. L'Italia può e deve svolgere il ruolo di guida dell'Occidente e degli Alleati in questo scenario mettendo in campo tutti gli strumenti propri di una potenza del G7: intelligence, diplomazia, impegno militare, influenza economica e culturale. La Libia rappresenta uno snodo centrale dell'intricato intreccio di interessi e la sua stabilità politica è fondamentale per gli equilibri dell'intero bacino. Quello di domani, dunque, sia un primo passo di un cammino che ci vede già in ritardo e che comporterebbe per il nostro Paese non solo il recupero di un ruolo internazionale ma anche la promozione degli interessi economici e la difesa della sicurezza nazionale".(com)