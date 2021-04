© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.358 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia. I morti sono oggi 81, per un totale di 31.211 decessi nella regione da inizio pandemia. Scende il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, che sono 858, 6 in meno di ieri; nei reparti ordinari invece sono 6.626, 4 in più di 24 ore fa. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso dal Ministero della Salute.(Rem)