- A Torino domani, martedì 6 aprile, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1397m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti tese nord-occidentali mantengono tempo stabile sul nordovest italiano, dove al più avremo addensamenti sulle zone alpine di confine di VDA e alto Piemonte, con occasionale nevischio. Anche in Liguria locale instabilità al mattino sullo spezzino e al pomeriggio sull'imperiese. Altrove tempo ben soleggiato, seppur ventoso e freddo. In Liguria mare mosso. (Rpi)