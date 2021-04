Business news: Panama, Banca Mondiale prevede crescita record nel 2021,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Mondiale (Bm) ha aggiornato le previsioni di crescita di Panama per il 2021, portandole dal 5,1 ipotizzate a gennaio, al 9,9 contenuto nel rapporto "Renewing the Growth" pubblicato lunedì 29. Il paese centroamericano, ricorda l'organismo, ha conosciuto nel 2020 un altissimo numero di contagi da nuovo coronavirus e una contrazione del 17,9 per cento del prodotto interno lordo. La povertà è cresciuta di due punti percentuali, mentre è aumentato di circa il 20 per cento il rapporto del debito pubblico sul pil. In generale, la Banca mondiale prevede per l'America latina e i Caraibi una crescita del 4,4 per cento del 2021, dopo una contrazione del 6,7 per cento del 2020. L'America Latina e i Caraibi, si legge, hanno subito più danni alla salute ed economici dalla pandemia Covid 19 rispetto a qualsiasi altra regione. Tuttavia la destabilizzazione causata dalla pandemia può gettare le basi per una maggiore produttività attraverso la ristrutturazione economica e la digitalizzazione. Secondo gli esperti della Banca mondiale altre opportunità di crescita derivano dalle innovazioni nel settore elettrico. "I danni sono stati gravi, in particolare tra i più vulnerabili", ha affermato Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente della Banca mondiale per l'America Latina e la regione dei Caraibi. "Ma dobbiamo sempre guardare avanti e cogliere questa opportunità per abbracciare le trasformazioni necessarie per garantire un futuro più luminoso”. (Res)