Puglia: Emiliano, incendio a ex Ilva Taranto dimostra che messa in sicurezza ormai è indifferibile

- "L'incendio avvenuto stamattina nella Acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, l'ultimo in ordine di tempo fortunatamente senza feriti, testimonia l'urgenza e la non più differibilità degli interventi di messa in sicurezza della fabbrica, per chi ci lavora e chi abita nelle immediate vicinanze. La Regione Puglia manifesta vicinanza ai lavoratori ed alla comunità tarantina ed è pronta come sempre a svolgere il suo ruolo di tutore della salute, della sicurezza, dell'ambiente e del lavoro di Taranto a dispetto di ogni pretesa strabica strategicità. Il governo del Paese deve tirarci fuori dal limbo giuridico e di fatto in cui siamo finiti da mesi, la posizione del territorio è chiara e compatta. ArcelorMittal dia risposte concrete sulla sicurezza degli impianti e la tutela dell'integrità di chi ci lavora e non perda tempo a osservare le bacheche dei social network per limitare e reprimere la libertà dei lavoratori che segnalano questa situazione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. (Ren)