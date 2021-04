Usa-Emirati: dopo visita Kerry ribadito impegno comune contro i cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della visita dell’inviato speciale del presidente Joe Biden per il Clima, John Kerry, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti hanno diramato oggi un comunicato congiunto nel quale ribadiscono l’impegno a collaborare contro i cambiamenti climatici. “Crediamo che un’azione decisiva possa essere un fattore di crescita economica e di sviluppo sostenibile”, si legge nel documento. “Lavoreremo per rafforzare l’attuazione dell’Accordo di Parigi e per promuovere il successo della Cop26 di Glasgow. Consci dell’importanza e dell’urgenza di alzare il livello delle ambizioni globali, intendiamo intraprendere passi per decarbonizzare le nostre economie in linea con le circostanze nazionali e i rispettivi piani di sviluppo economico, anche attraverso la riduzione delle emissioni entro il 2030”. Stati Uniti ed Emirati, ancora, “coopereranno strettamente per effettuare nuovi investimenti volti a finanziare la decarbonizzazione in Medio Oriente e Nord Africa” e “per aiutare le comunità più vulnerabili ad adattarsi agli inevitabili effetti del cambiamento climatico”. (segue) (Nys)