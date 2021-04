Lazio: Giannini (Lega), presentata interrogazione su buonuscita d'oro a ex assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allargamento della giunta regionale al Movimento 5 stelle lo pagano i cittadini del Lazio, come dimostra il nuovo incarico dell'ex assessore Giovanna Pugliese". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "Sacrificata in nome della ragion politica per far spazio a Valentina Corrado, la Pugliese è stata immediatamente posizionata in una struttura creata ad hoc, come responsabile della struttura autonoma di diretta collaborazione 'Cinema', alla modica cifra di 115 mila euro. Mentre ristoratori, baristi, negozianti, commercianti, gestori di palestre, piscine, teatri e sale cinematografiche fanno da un anno la fame, la preoccupazione di Zingaretti è quella di assicurare uno stipendio all'assessore sostituito. Sul caso ho presentato un'interrogazione in consiglio regionale, ripresa anche dalla carta stampata nazionale, per l'evidente, e ormai nota a tutti, fallimentare gestione del presidente Zingaretti", aggiunge Giannini che conclude: "Ancora non si comprende la ragione del nuovo incarico: se è così brava perché sostituirla? Oppure se inadatta, perché riciclarla a spese dei cittadini del Lazio?". (Com)