Algeria: esportazioni verso la Mauritania cresciute del 205 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni algerine in Mauritania hanno registrato un aumento del 205 per cento durante il primo trimestre del 202, rispetto allo stesso periodo del 2020. E' quanto emerge dai dati della Direzione generale delle dogane. In totale, vi sono state 111 operazioni di esportazione in Mauritania attraverso il valico di frontiera Mustapha Benboulaid (Tindouf), durante il periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo 2021. Le operazioni di esportazione attraverso il valico di Tindouf hanno registrato un aumento di oltre il 113 per cento, rispetto al primo trimestre del 2020, conclude la stessa fonte. (Ala)