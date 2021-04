Regno Unito: Covid, premier Johnson annuncia riaperture dal 12 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato la riapertura di diverse attività economiche, a partire dalla prossima settimana, mentre si registrano progressi nel piano di vaccinazione della popolazione contro il Covid-19. Dalla prossima settimana, secondo quanto dichiarato da Johnson, in Inghilterra riapriranno tutti i negozi, le palestre, i parrucchieri, e le attività ricettive all'aperte. Johnson ha spiegato che il Paese può procedere alla fase due della strategia di uscita dalla serrata a partire dal 12 aprile. Il premier ha anche affermato che lui stesso si recherà in un pub per evidenziare simbolicamente la ripartenza. Il governo di Londra ha mantenuto comunque l'indicazione di lavorare da casa quanto possibile limitando in questo modo gli spostamenti nelle città. Per la riapertura dei grandi eventi, Johnson ha spiegato che il governo sta valutando l'introduzione di una sorta di passaporto sulla vaccinazione contro il Covid.(Rel)