Business news: Brasile, ministro Esteri, attaccato sui vaccini ma su di me pressioni per orientare asta sul 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pressione per un cambio alla guida del ministero degli Esteri del Brasile non sarebbe legata a presunti errori nella campagna vaccinale contro la Covid-19, ma alla necessità di dettare le regole sull'asta del 5G. Lo ha detto lo stesso ministro, Ernesto Araujo, il cui posto è stato messo in discussione sui media, dopo alcune dure critiche ricevute in Senato la settimana scorsa. Il titolare della diplomazia brasiliana ha ricordato domenica sera su Twitter una colazione avuta il 4 marzo con la senatrice Katia Abreu, presidente della commissione Esteri del Senato. "Una conversazione cortese. Si è parlato poco o nulla dei vaccini. Al termine (Abreu) ha detto: ministro, se facesse un gesto in relazione al 5G, sarebbe il re del Senato'. Non ho fatto nessun gesto", ha scritto Araujo, cui i media attribuiscono la volontà, assieme al presidente Jair Bolsonaro, di escludere la cinese Huawei dalla competizione. "Ho ignorato il suggerimento anche perché il tema 5G dipende dal ministero delle Comunicazione e dallo stesso presidente della Repubblica, cui compete l'ultima parola sulla materia", ha aggiunto il ministro. (Res)