Business news: Perù, Banca mondiale prevede crescita dell'8 per cento nel 2021

- Il Perù registrerà una crescita dell’8,1 per cento nel 2021. E’ quanto si legge nel rapporto semestrale "Renewing the Growth" pubblicato dalla Banca mondiale, che aumenta la stima rispetto al 7,6 per cento calcolato in precedenza. La crescita sarà spinta in particolare dalla ripresa generale della domanda interna e delle esportazioni. La previsione, che resta tuttavia condizionata dall'evoluzione della seconda ondata pandemica e della campagna vaccinale, fa del Perù il paese che crescerà di più a livello regionale dopo la Guyana, per cui si prevede una crescita del 20,9 per cento, e Panama (9,9 per cento). (Res)