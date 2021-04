Spagna: ministra Esteri Gonzalez Laya inizia domani visita nelle Repubbliche baltiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, inizia domani 6 aprile, una visita istituzionale nei Paesi baltici che comincerà dalla Lituania, continuerà in Lettonia e terminerà il 7 aprile in Estonia. Secondo quanto riferito da una nota del ministero di Madrid, l'obiettivo è di approfondire le relazioni politiche ed economiche e proiettare l'immagine della Spagna nei paesi dell'area. Vilnius (capitale della Lituania) è la prima tappa del tour delle Repubbliche baltiche e il primo viaggio fatto da un'autorità spagnola di alto livello dal 2018. Durante il suo soggiorno, la ministra incontrerà il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, la prima ministro, Ingrida Simonyte e la presidente del Parlamento, Viktorija Cmilyté-Nielsen. González Laya incontrerà anche i rappresentanti di diverse aziende spagnole presenti in Lituania, visiterà il Centro di Bioscienze (che collabora con le università spagnole) e l'Università di Vilnius. (segue) (Spm)