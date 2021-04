Turchia: Erdogan, "critica" ex ammiragli su nuovo progetto canale Istanbul è "golpe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione degli ex ammiragli turchi a sostegno dell'accordo marittimo della Convenzione di Montreaux è andata oltre la libertà di espressione e può essere considerata un colpo di stato. Lo ha detto oggi il capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, in un discorso ad Ankara. Il presidente turco ha ribadito che la Turchia resta impegnata a favore della Convenzione ed è consapevole dei suoi vantaggi. Oggi le autorità turche hanno arrestato dieci ammiragli in pensione per aver firmato la dichiarazione a sostegno dell'accordo marittimo risalente a 85 anni fa che regola l'uso dello stretto del Bosforo e dei Dardanelli. Gli ex militari hanno firmato una dichiarazione per appoggiare la Convenzione di Montreux che vedono messa in discussione dal raddoppio del Bosforo voluto dal presidente tramite il progetto Canal Istanbul, che prevede la realizzazione di un canale artificiale di circa 45 chilometri tra il Mar Nero e il Mar di Marmara.(Tua)