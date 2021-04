Recovery: Bitonci (Lega), in governance anche modello autonomia differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti con il modello dell'autonomia differenziata nella governance del Recovery Fund. Siamo certi che il governo terrà conto del parere del Parlamento al Pnrr nel quale sono state inserite, su mia iniziativa, una serie di osservazioni per una completa attuazione dell'art. 116, III comma, della Costituzione". Così il capogruppo della Lega in commissione Bilancio della Camera, Massimo Bitonci. "Tra queste, la ripartizione delle risorse del Recovery Fund da effettuare in base a fabbisogni standard, livelli essenziali di prestazione ed efficienza di spesa. Le risorse non utilizzate dai territori meno virtuosi nella programmazione e nella spesa vanno riassegnate a quelli più efficienti".(Com)