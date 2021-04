Sicilia: Musumeci, via libera a programmi edilizia sociale in otto città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musumeci ha spiegato: "Il recupero e la riqualificazione delle aree periferiche rappresentano uno degli obiettivi del mio governo. Con queste risorse, alle quali presto se ne aggiungeranno altre, alimentiamo un'attività edilizia e, al contempo, diamo decoro al tessuto urbano, raccogliendo il grido d'aiuto che giunge dal territorio. Puntiamo a migliorare la qualità della vita nei centri piccoli e medi, ricreando altresì le condizioni per lo sviluppo socio-economico e culturale dei Comuni". L'assessore Marco Falcone ha detto: "Abbiamo scelto i Piani di questi otto Comuni perché convinti dalle opere di risanamento e recupero urbano che ci hanno presentato. Il governo Musumeci ha messo fin da subito, fra le priorità programmatiche, le riqualificazioni urbane e dunque la nostra partecipazione, come soggetto proponente al Mit, al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare era doverosa e necessaria. La Sicilia ha le carte in regola, ora confidiamo nell'apprezzamento del ministero". (Ren)