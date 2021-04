Usa-Emirati: dopo visita Kerry ribadito impegno comune contro i cambiamenti climatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, le parti affermano di essere incoraggiate da nuove iniziative regionali quali il Medio Oriente verde da parte dell’Arabia Saudita. “Ci concentreremo in particolare sulle energie rinnovabili, sull’idrogeno, sulla decarbonizzazione industriale, su soluzioni naturali e su design urbani a basse emissioni come mostrato da città modello quali Masdar City e il più grande impianto al mondo a energia solare a Noor, ad Abu Dhabi”, prosegue il comunicato congiunto sottolineando inoltre la necessità di lavorare “a stretto contatto con il settore privato per mobilitare investimenti e adattare tecnologie volte a stemperare la crisi e a sostenere l’economia”. “Siamo incoraggiati dalle conversazioni avute ad Abu Dhabi con altri Paesi della regione, che crediamo abbiano inaugurato una nuova era di cooperazione nella regione per un futuro fondato sulla prosperità attraverso politiche climatiche, investimenti, innovazione e crescita economica sostenibile”, conclude il comunicato. (Nys)