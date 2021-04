Israele: Netanyahu su processo corruzione, "io vittima di un tentato colpo di stato politico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato oggi di essere vittima di un tentato colpo di stato politico, nella stessa giornata in cui ha preso il via la fase probatoria del processo a suo carico per presunta corruzione. Il primo ministro ha definito l'accusa "ipocrita", ritenendola responsabile di una "caccia alle streghe" contro di lui. Rispondendo indirettamente alla accuse del procuratore capo Liat Ben-Ari, secondo cui Netanyahu ha abusato dei suoi poteri, il primo ministro ha affermato: “Che ipocrisia. L'intera condotta contro di me è un uso improprio dei poteri dell'accusa”. "L'accusa ha aperto le indagini contro il primo ministro contro la legge", ha aggiunto. Netanyahu ha proseguito: "È una caccia alle streghe. Non hanno indagato su un crimine. Hanno dato la caccia a un uomo, hanno dato la caccia a me". Secondo il primo ministro, gli investigatori hanno ignorato le testimonianze che non corrispondevano alle loro tesi. “È così che cercano di rovesciare un potente primo ministro di destra. Questo ha l'aspetto di un tentativo di colpo di stato. Quello che sta accadendo è uno sforzo per calpestare la democrazia, ancora e ancora. Stanno tentando di annullare la volontà dell'elettorato". (segue) (Res)