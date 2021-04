Israele: Netanyahu su processo corruzione, "io vittima di un tentato colpo di stato politico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex editore del sito di notizie “Walla”, Ilan Yeshua, sostiene di aver ricevuto direttive sin dal 2013 da parte del proprietario del portale, Shaul Elovitch, e dei suoi superiori per modificare la copertura mediatica relativa al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Nel corso dell’udienza probatoria di oggi presso il tribunale distrettuale di Gerusalemme nell’ambito del cosiddetto “caso 4000”, Yeshua ha riferito di aver ricevuto indicazioni anche dall’ufficio del primo ministro tramite email, messaggi WhatsApp ed Sms. Citando un caso specifico, Yeshua sostiene che Elovitch gli abbia detto: “Chi sei? Il quotidiano (liberale) Haarezt? Un sito web della sinistra? Un sito dei membri di Hamas?”. Secondo Yeshua, nel 90 per cento dei casi le richieste provenienti dai superiori o dall'esterno sono state accettate. Yeshua ha affermato di aver ricevuto indicazioni anche dal magnate e amico di Netanyahu Zeev Rubinstein, che avrebbe rimosso articoli non graditi alla famiglia del primo ministro, e dall’ex consigliere peer i media del premier, Nir Hefetz. In apertura del processo, oggi il procuratore Liat Ben-Ari, ha detto che il primo ministro ha usato “l’immenso potere del suo ufficio” per fare richieste personali. Mentre era in corso la sessione, a cui ha partecipato lo stesso Netanyahu, fuori dal tribunale si sono radunati sostenitori e oppositori del primo ministro. Il “Caso 4000”, noto anche come caso Bezeq, risale al 2015 quando Netanyahu deteneva la delega delle Telecomunicazioni e vede il premier accusato di aver preso decisioni normative a beneficio di Shaul Elovitch, allora azionista di maggioranza del gruppo di telecomunicazioni Bezeq, in cambio di una copertura favorevole sul sito di notizie “Walla”, di proprietà di Elovitch. (Res)