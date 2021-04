Covid: Serbia, accordo con Fondo russo per avviare produzione vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto di virologia della Serbia Torlak ha firmato un accordo sul trasferimento della tecnologia con il Fondo russo per gli investimenti diretti e con la casa farmaceutica Generium allo scopo di avviare la produzione del vaccino anti Covid-19 Sputnik V nel territorio del Paese. Lo ha annunciato il ministro serbo incaricato per l'Innovazione e lo Sviluppo tecnologico, Nenad Popovic. "Torlak ha accesso ai dati sulla produzione del vaccino Sputnik V. Questi sono dati sensibili e riservati, in quanto possono essere scambiati solo tra partner con un elevato livello di fiducia reciproca", ha osservato Popovic aggiungendo che l'Istituto Torlak è in grado di produrre tre lotti convalidati del vaccino già nel mese di aprile nel territorio della Serbia. "I campioni del prodotto saranno poi inviati in Russia per i controlli di qualità", ha spiegato Popovic secondo cui subito dopo il vaccino anti Covid prodotto negli stabilimenti serbi potrà essere immesso in produzione, orientativamente attorno al 20 maggio. "Questo renderà la Serbia il primo Paese dell'Europa a produrre il vaccino russo Sputnik V", ha sottolineato il ministro di Belgrado.(Seb)