Russia: Navalnyj ha la tosse e la febbre, compagni di cella con tubercolosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista russo dell'opposizione Aleksej Navalnyj ha la tosse e la febbre, mentre tre dei 15 suoi compagni di cella sono in ospedale con la tubercolosi. Lo ha fatto sapere lo stesso Navalnyj tramite i propri social network, dopo che in settimana l'attivista russo ha annunciato l'inizio di uno sciopero della fame per protestare contro le condizioni della sua detenzione. Navalnyj ha detto che potrebbe avere a suo volta la tubercolosi, mentre ha spiegato di avere la febbre a 38,1 e una "brutta tosse". L'attivista russo ha comunque annunciato la volontà di continuare il suo sciopero della fame.(Rum)