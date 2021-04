Business news: Brasile, in dieci anni esportazioni verso paesi Sud America diminuite di oltre 56 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi dieci anni il Brasile ha visto diminuire le proprie esportazioni verso i partner regionali per un valore di 56,2 miliardi di dollari. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) in occasione della pubblicazione di uno studio sull'export del paese. Secondo l'indagine la quota brasiliana nelle importazioni dei principali paesi sudamericani è scesa dal 14,5 per cento nel 2010 al 10,7 per cento nel 2019. I paesi del subcontinente, dal canto loro, hanno ridotto le esportazioni verso il Brasile dal 10,5 per cento del 2010 al 7,4 per cento del 2019. Secondo la Cni, la contrazione del commercio bilaterale danneggia principalmente l'industria. Questo perché il sud America è la principale destinazione per le vendite di manufatti brasiliani, concentrando il 38 per cento delle esportazioni industriali. (Res)