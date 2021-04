Vaccino: Gelmini, ad aprile consegna 8 milioni dosi, dobbiamo essere pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pasquetta in reparto per Angela, Daniela e tutto il personale sanitario degli Spedali Civili di Brescia. Dalle strutture ospedaliere ai centri vaccinali attivi in tutta Italia, sono tantissimi i medici, gli infermieri e i volontari che anche in questi giorni di festa non si sono mai fermati". Lo scrive su Facebook la ministra degli Affari regionali Maria Stella Gelmini. "Il virus non va in vacanza e non possiamo abbassare la guardia - aggiunge -. Ad aprile è prevista la consegna di 8 milioni di dosi di vaccino e dobbiamo farci trovare pronti. È una corsa contro il tempo che possiamo vincere anche grazie a loro, grazie alla tenacia e all’abnegazione del nostro personale sanitario". (Rin)