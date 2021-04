Cile: impennata di contagi Covid, rinviate le elezioni amministrative di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di un’impennata dei contagi da coronavirus, il Senato del Cile ha approvato la proposta del governo di Sebastian Pinera per il rinvio delle elezioni amministrative in programma il prossimo 15 e 16 maggio. Nonostante i forti progressi nella campagna nazionale di vaccinazione, infatti, nelle ultime settimane il Cile ha registrato in media più di 7.500 contagi giornalieri. Oltre al rinvio delle amministrative, che dovrebbe essere confermato nelle prossime ore anche dalla Camera dei deputati, il governo ha comunicato questa mattina anche nuove restrizioni nel tentativo di contenere una seconda ondata di contagi che sta mettendo duramente alla prova il sistema sanitario nazionale. “Il mondo intero sta vivendo questa grave pandemia di coronavirus. In Cile siamo stati duramente colpiti da una nuova ondata e il nostro sistema sanitario è al limite”, ha ammesso in un comunicato il presidente Pinera. (segue) (Abu)