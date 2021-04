Cile: impennata di contagi Covid, rinviate le elezioni amministrative di maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver imposto severe restrizioni ai viaggiatori in arrivo (che devono esibire un test negativo al Covid-19 e trascorrere dieci giorni di isolamento, cinque dei quali in albergo a proprie spese) le autorità hanno imposto un coprifuoco a partire dalle 21 per tutti i cittadini. Secondo alcuni esperti, l’aumento dei contagi sarebbe legato a un eccesso di fiducia da parte del governo, che ha revocato tutte le restrizioni durante la stagione estiva confidando nel buon andamento della campagna vaccinale, tra le più veloci al mondo. Effettivamente, il Cile ha somministrato una dose di vaccino a quasi sette milioni di persone, circa il 45 per cento della popolazione. “Non abbiamo mai sottovalutato la pandemia”, si è difeso Pinera. “Abbiamo commesso degli errori, ma abbiamo sempre cercato di correggerli”. (Abu)