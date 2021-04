Algeria: il debito pubblico ha toccato il 51,4 per cento del Pil nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito interno dell'Algeria è stimato al 50,8 per cento del Pil nel 2020 contro il 45 per cento nel 2019. Il debito estero pubblico è allo 0,6 per cento del Pil. Il debito estero pubblico e privato dell'Algeria è diminuito dello 0,4 per cento, dal 2,3 per cento del Pil nel 2019 all'1,9 per cento nel 2020, afferma lo stesso rapporto. L'economia algerina ha subito una forte contrazione nel 2020 a causa di misure volte a contenere la pandemia e un calo significativo della produzione di idrocarburi, contribuendo a un forte deterioramento dei deficit, ha ricordato la Banca mondiale nel suo ultimo rapporto, specificando che la performance economica dell'Algeria è in calo a causa di la stagnazione della produzione di idrocarburi. La Banca ha affermato che la crescita media annua del Pil reale ha raggiunto il 3,3 per cento tra il 2010 e il 2016, prima di tornare all'1,1 per cento dopo il 2017, portando a una crescita negativa del Pil pro capite. (Ala)