Kosovo: fonti stampa, base Ksf a Mitrovica Sud decisione delle autorità di Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fonte citata da "KoSSev" che l'Alleanza sta "riesaminando il livello di impegno con il Ksf" ma rimane pienamente impegnata per la sicurezza in Kosovo e la stabilità regionale e sostiene il dialogo Belgrado-Pristina "come l'unica soluzione politica duratura per il Kosovo e il regione". Le autorità locali di Mitrovica Sud, popolata prevalentemente da albanesi, hanno affermato che 191 ettari di terreno sono stati riservati per una base Ksf. L'annuncio è stato criticato con forze da parte delle autorità di Belgrado e della Lista serba del Kosovo che lo hanno definito una "minaccia per i serbi del Kosovo". Alla fine del 2018, l'Assemblea del Kosovo ha approvato tre leggi destinate a modificare il mandato del Ksf per trasformarla in un Esercito regolare. La Nato si è opposta a questa decisione, annunciando che avrebbe riconsiderato il proprio livello di impegno con il Ksf. (Alt)