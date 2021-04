Serbia-Italia: presidente Vucic a colloquio con ambasciatore Lo Cascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un colloquio con l'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio. L'incontro, che avviene a pochi giorni dalla visita a Roma del ministro degli Esteri serbo Nikola Selakovic, ha visto come temi principali quelli relativi allo sviluppo degli eccellenti rapporti bilaterali, alle prospettive del negoziato di adesione della Serbia all'Ue e all'andamento del dialogo Belgrado-Pristina. Nel ribadire il convinto sostegno dell'Italia alle prospettive di integrazione europea della Serbia, l'ambasciatore Lo Cascio ha auspicato che Belgrado possa imprimere rinnovato impulso al processo di riforme necessarie a far avanzare il negoziato di adesione. Secondo quanto riferisce un comunicato della presidenza serba, i due interlocutori hanno concordato sul fatto che la visita in Italia effettuata la scorsa settimana dal ministro serbo degli Esteri ha confermato la vicinanza dei due Paesi e l'alto grado di comprensione reciproca. (segue) (Seb)