Imprese: mercoledì evento "Gli Emirati Arabi Uniti e la filiera delle Scienze della vita"

- La filiera delle Scienze della Vita sarà il focus del digital meeting “Gli Emirati Arabi Uniti & la filiera delle Scienze della vita - opportunità e prospettive per l’Industria della salute del Lazio”, del IV appuntamento del ciclo di incontri di Informazione&Formazione 4.0, avviati dalla Regione Lazio nell’ambito delle attività messe in campo in vista della partecipazione ad Expo2020Dubai. L'evento si svolgerà mercoledì 7 aprile alle 15. La eegistrazione è disponibile al link: http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=340 Le scienze della vita sono uno dei settori dove si concentrano i maggiori investimenti degli Emirati Arabi e confluisce all’interno della strategia della Vision 2021 in quanto area economico-produttiva tecnologicamente avanzata. La strategia nazionale dedicata infatti all’innovazione tecnologia grandi risorse per raggiungere obbiettivi ambiziosi e attrarre Investimenti. Gli Emirati Arabi Uniti dispongono di un servizio sanitario completo e finanziato dal Governo locale e di un settore sanitario privato in rapido sviluppo che fornisce un elevato standard di assistenza sanitaria alla popolazione. L'assistenza sanitaria è regolamentata sia a livello federale, che a livello emiratino. I servizi sanitari pubblici sono amministrati da diverse autorità di regolamentazione degli Emirati Arabi Uniti, tra cui il Ministero della salute e della prevenzione, l'Autorità sanitaria di Abu Dhabi (Haad), l'Autorità sanitaria di Dubai (Dha) e l'Autorità sanitaria degli Emirati (Eha). Ad oggi l'assistenza sanitaria negli Emirati Arabi Uniti è stata finanziata principalmente dal Governo, tuttavia gli Emirati, nel percorso di modernizzazione e di riforma intrapreso, stanno promuovendo partnership finanziarie pubblico-private sempre più importanti. Saranno questi solo alcuni degli argomenti che saranno trattati nel corso dell’appuntamento digitale. (Res)