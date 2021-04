Roma: Raggi, grazie a segnalazione cittadini realizzeremo area giochi a Colli Aniene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'area giochi nel quartiere Colli Aniene dopo la segnalazione di un residente sotto un post Facebook della sindaca di Roma Virginia Raggi. Lo racconta sui social proprio la prima cittadina: "Alessio è un cittadino che abita in un quartiere di Roma, Colli Aniene. Qualche settimana fa mi aveva segnalato, commentando un post qui su Facebook, la situazione di abbandono in cui versava l’area verde in via Tamburrano. Insieme ad altri cittadini aveva provato a prendersene cura, per esempio realizzando un bel campetto da calcio. Ma c’era bisogno di un intervento massiccio", ha spiegato la sindaca Virginia Raggi. "Pensate di affacciarvi al balcone di casa e vedere solo sterpaglie, panchine rotte, erba alta, rami di alberi pericolanti. Uno spettacolo di abbandono desolante. Dopo la segnalazione di Alessio ci siamo subito attivati con operazioni di sfalcio dell’erba e potatura delle alberature, mettendo in sicurezza l’area. Abbiamo poi sistemato le panchine e aggiustato una fontanella che non funzionava da vent’anni. Ma è stato solo il primo passo. Adesso, realizzeremo qui un’area giochi, tanto attesa dai cittadini. Alessio mi ha raccontato che oltre venti anni fa ce n’era una che poi, però, è stata smantellata e mai più ricostruita. Ci andava a giocare quando era piccolo e ha sempre avuto un sogno: poter far giocare in quel parco suo figlio come ci aveva giocato lui. Così sarà", ha concluso la sindaca di Roma. (Rer)