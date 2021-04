Milano: Bastoni (Lega), restyling di facciata della città, Sala si dimentica i 180 edifici abbandonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un restyling di facciata per la città con la ripulitura di alcuni dei nostri più importanti monumenti cittadini con la statua dedicata a Garibaldi in Largo Cairoli, ma Milano attende ancora la riqualificazione di 180 edifici abbandonati e trasformatisi in rifugi di disperati e clandestini." Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, commenta in una nota la rigenerazione di alcuni monumenti milanesi così come annunciata dalla giunta comunale. "Sono circa 180 gli immobili abbandonati nel Comune di Milano, alcuni in via di riqualificazione, la maggior parte attendono la demolizione, la prosecuzione dei lavori o una nuova vita e sono rintracciabili sul portale degli uffici comunali", prosegue Bastoni. "I milanesi vorrebbero capire il destino dell'ex macello comunale di viale Molise oppure l'Istituto Marchiondi a Baggio, esempio di architettura brutalista tanto che il suo plastico è esposto al Moma di New York. E ancora il Palazzo di Cristallo al Rubattino e il Cementone di Greco, in via De Marchi, che sarebbe dovuto diventare diventare il centro di calcolo delle Ferrovie dello Stato ma oggi è un'immensa area abbandonata." Bastoni conclude con una frecciata all'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran: "farebbe meglio a darsi da fare piuttosto che annunciare in pompa magna interventi doverosi e di ordinaria amministrazione sui monumenti storici, la città aspetta da anni il destino di quasi 200 edifici." (Com)