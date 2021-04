Usa: disputa su software Android, la Corte suprema si schiera con Google contro Oracle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha dato oggi ragione a Google e respinto un’azione legale di Oracle, che aveva denunciato il colosso di Mountain View per una presunta violazione dei diritti d’autore sul software usato dal sistema operativo di smartphone Android. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”. Sei giudici hanno votato a favore di Google, due a favore di Oracle. Alla votazione non ha partecipato Amy Coney Barrett, l’ultima giudice entrata a far parte della Corte su nomina dell’ex presidente Donald Trump. Il caso riguardava circa 12 mila linee di codice che Google ha usato per realizzare Android e che sarebbero state copiate da un’applicazione di programmazione Java sviluppata da Sun Microsystems, acquisita da Oracle nel 2010. La Corte suprema ha deciso di invertire la sentenza precedentemente decisa dalla Corte d’appello del circuito federale, che aveva invece dato ragione a Oracle.(Nys)