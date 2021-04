Covid: De Corato, in weekend pasquale assembramenti continui di stranieri nei parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Fd'I a Milano, Riccardo De Corato, denuncia in una nota "gli assembramenti verificatesi durante le festività di Pasqua". "Tutto il week-end di Pasqua è stato contraddistinto da assembramenti di immigrati nei parchi e in strada. Grigliate e banchetti nelle aree verdi della città, stranieri seduti uno accanto all'altro senza mascherine per strada e sulle panchine in zona Costa-Piazzale Loreto, assembramenti di nomadi al parco di via Odazio, situazioni di violazione delle norme anti Covid che non vengono individuate e sanzionate. Dove sono i controlli? Perché, mentre si va giustamente nelle abitazioni a sanzionare chi organizza feste clandestine, gli immigrati che per strada violano ogni norma anti-contagio restano impuniti?". "Ieri, domenica di Pasqua, i soliti ambulanti abusivi di viale Molise non hanno mancato di organizzare il loro mercatino di merce rubata sotto gli occhi di tutti. Dove sono gli agenti della polizia locale? Per gli abusivi la zona rossa non vale?", conclude De Corato. (Com)