Egitto: Autorità Canale Suez, transito marittimo è sicuro

- Il transito attraverso il Canale di Suez è sicuro e il collegamento marittimo tra il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso resterà l’infrastruttura di navigazione più importante al mondo. Lo ha dichiarato oggi il presidente dell’Autorità del Canale di Suez (Sca), generale Osama Rabie. Il Canale di Suez gode dei più alti standard di protezione e assicurazione, ha aggiunto, spiegando che proseguiranno i lavori per sviluppare il Canale e incrementare la capacità della Sca nel settore del soccorso marittimo. Le dichiarazioni giungono in seguito all’incagliamento della portacontainer battente bandiera panamense Ever Given avvenuto il 23 marzo, che per circa una settimana ha bloccato il transito tra il Mar Rosso e il Mediterraneo. (Cae)