Covid: Bernini (FI), Regno Unito esempio anche per tamponi di massa

- Il Regno Unito "sta uscendo dall'incubo Covid prima dell'Ue. E' un dato di fatto, non una critica". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Sulla distribuzione dei vaccini - continua - il secondo trimestre sarà sicuramente migliore, soprattutto in Italia grazie al cambio di passo imposto dal nuovo governo. Ma questo non basta: per riportare sotto controllo la pandemia prima dell'immunità di gregge, bisogna fare di tutto per riprendere prima possibile il tracciamento, e anche in questo caso il governo di Londra sta dando l'esempio: da venerdì 9 aprile, infatti, in tutto il Paese si faranno tamponi gratis due volte a settimana anche su chi non presenta sintomi, e oltre che nelle scuole e nei posti di lavoro, anche in nuovi hub per condurre i test rapidi. Più vaccini e più tamponi, dunque, si sta dimostrando una formula vincente: ora abbiamo i mezzi per applicarla con successo anche in Italia", conclude Bernini.(Com)