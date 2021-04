Libia: portavoce governo greco, Tripoli annulli accordo con Ankara su confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia auspica il ritiro di tutti i combattenti stranieri dalla Libia, mentre ritiene necessario che Tripoli cancelli l'accordo sui confini marittimi siglato con Ankara. Lo ha dichiarato la portavoce del governo di Atene, Aristotelia Peloni, parlando in un punto stampa oggi in vista della visita di domani in Libia da parte del premier ellenico Kyriakos Mitsotakis. "E' importante per la Libia, in questa nuova era, superare gli ostacoli che la trattengono, come la presenza delle forze straniere e dei mercenari sul suo territorio", ha dichiarato la portavoce aggiungendo tra gli elementi necessari per la Grecia anche l'annullamento di "accordi che sono senza fondamento e che violano il diritto internazionale" come quello tra Tripoli e Ankara. Mitsotakis sarà domani in visita in Libia per incontrare la nuova leadership del Paese, in concomitanza con la missione da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi. (Gra)