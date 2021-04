Cuba: Covid, al via l’ultima fase di sperimentazione dei vaccini Soberana 02 e Abdala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini contro il Covid-19 sviluppati da Cuba, Soberana 02 e Abdala, iniziano oggi l’ultima fase di sperimentazione con la somministrazione della seconda e ultima dose ai partecipanti agli studi clinici di Fase 3, iniziata a marzo. Lo riferiscono i media locali. L’obiettivo principale è di valutare l’efficacia e la sicurezza contro il virus Sars-Cov-2. Il Soberana 02, sviluppata dal Finlay Vaccines Institute (Ifv), ha avviato gli studi di Fase 3 lo scorso 8 marzo a L’Avana con la partecipazione di 44.010 volontari tra i 19 e gli 80 anni. Abdala, sviluppato dal Centro per l’ingegneria genetica e la biotecnologia, ha avviato la somministrazione della prima dose lo scorso 22 marzo con 48 mila volontari dalle province di Santiago di Cuba, Guantanamo e Granma. Il governo prevede anche di avviare un nuovo ciclo di sperimentazioni sui minori sotto i 18 anni di età nel mese di aprile. L’obiettivo delle autorità è di completare l’immunizzazione del 70 per cento della popolazione tra luglio e agosto. Tuttavia, attualmente l’isola sta registrando tassi record di contagi tra la popolazione. Ieri il ministero della Salute ha confermato 1.162 nuovi casi, mentre oggi i contagi sono stati 1.066. In totale a Cuba hanno contratto il Covid-19 80.610 persone dall’inizio della pandemia. Sono invece 436 le persone decedute per la malattia secondo il bilancio ufficiale. (Mec)