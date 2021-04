Covid: Fornaro (Leu), governo ha sempre seguito la scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'inizio della pandemia, il governo ha sempre ascoltato gli scienziati prima di assumere le decisioni su chiusure e riaperture". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Nessuna novità quindi come non esiste una ideologia delle chiusure perché si è sempre riaperto quando le condizioni lo consentivano. Salvini la smetta di accusare gli altri di quello che lui sta facendo dall'inizio della pandemia: pura ideologia aperturista alternata a fasi in cui prevalevano le restrizioni. L'Italia - conclude - ha bisogno oggi più che mai di uno sforzo di coesione e responsabilità: l'esatto contrario dei tweet salviani che hanno francamente stufato gli italiani". (Com)