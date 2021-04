Montenegro: premier Krivokapic chiede dimissioni ministro Giustizia per frasi su Srebrenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier montenegrino Zdravko Krivokapic ha chiesto al ministro della Giustizia Vladimir Leposavic di dimettersi dopo le sue controverse dichiarazioni sui fatti del 1995 a Srebrenica. Secondo quanto affermato oggi dal capo del governo di Podgorica, le frasi di Leposavic secondo cui a Srebrenica l'uccisione dei circa 8.000 bosniaci musulmani non sarebbe stato un genocidio sono meritevoli anche delle sue dimissioni da parlamentare. Leposavic si è fino ad ora rifiutato di dimettersi per le sue frasi su Srebrenica. "Ho chiesto a Leposavic di dimettersi perché vedo questo passo come il modo migliore per provare le mie responsabilità", ha dichiarato Krivokapic in diretta televisiva. Il premier montenegrino ha definito il ministro "un uomo dall'intelligenza e dalla conoscenza del diritto rara", ma ha aggiunto che le dimissioni sarebbero la scelta più giusta per la stabilità del governo. (segue) (Mop)