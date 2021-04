Montenegro: premier Krivokapic chiede dimissioni ministro Giustizia per frasi su Srebrenica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già il vicepremier Dritan Abozovic ha chiarito la posizione del governo di Podgorica sostenendo che a Srebrenica "è stato commesso un genocidio". Abazovic ha aggiunto che "chi non capisce questo" non ha posto nelle istituzioni dello Stato del Montenegro. "Guardiamo al futuro, abbiamo molto lavoro da fare", ha scritto ancora il vicepremier su Twitter. Il ministro Leposavic ha recentemente affermato che riconoscerà che a Srebrenica è stato commesso un genocidio "quando sarà inequivocabilmente stabilito". Le dichiarazioni del ministro Leposavic sono state condannate da numerose forze politiche e dalla comunità islamica in Montenegro. L'Unione europea rigetta ogni negazione o sbagliata interpretazione del genocidio di Srebrenica, ha detto nei giorni scorsi la portavoce della Commissione Ue, Ana Pisonero Hernandez rispondendo a una domanda in merito alle dichiarazioni di Leposavic. "E' ben risaputo che l'Ue rigetta e condanna ogni negazione o interpretazione sbagliata del genocidio in Srebrenica. Lo scorso anno è stato il 25mo anniversario del genocidio di Srebrenica, uno dei più scuri capitoli della storia moderna europea", ha detto. (segue) (Mop)