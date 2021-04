Montenegro: premier Krivokapic chiede dimissioni ministro Giustizia per frasi su Srebrenica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' tempo che i leader della regione traccino la strada, onorando le vittime e promuovendo la riconciliazione", ha aggiunto. "L'Ue è una Unione di valori: negare fatti ben documentati e stabiliti riguardo gli eventi della guerra, inclusi i crimini di guerra, e il revisionismo contraddicono i più fondamentali di questi valori", ha spiegato Pisonero. Il Parlamento del Montenegro ha approvato nel 2009 una Dichiarazione su Srebrenica, dove non viene nominata la parola "genocidio" per gli eventi avvenuti nella cittadina bosniaca durante il conflitto degli anni Novanta. Il termine è stato discusso in una delle sedute parlamentari a Podgorica a fine 2020 provocando un acceso dibattito in aula fra i deputati del Partito bosgnacco e quelli del Fronte democratico, rappresentativo della componente serba nel Paese. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato lo scorso 20 dicembre una risoluzione in occasione del 25mo anniversario degli Accordi di Dayton, in cui viene precisato che a Srebrenica è avvenuto un genocidio. L'8 luglio del 2015 una bozza di risoluzione su quanto accaduto a Srebrenica, presentata dal Regno Unito al Consiglio di sicurezza Onu, non è stata approvata a causa del veto posto dalla Russia. Senza il veto il testo, che voleva stabilire il riconoscimento internazionale del termine "genocidio" per i fatti avvenuti, sarebbe passato con 10 voti a favore su 15. Quattro Paesi si sono astenuti, ovvero Cina, Venezuela, Angola e Nigeria. (segue) (Mop)