Montenegro: premier Krivokapic chiede dimissioni ministro Giustizia per frasi su Srebrenica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allora ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Vitaljij Curkin, ha dichiarato nel corso della seduta che la Russia è contraria al documento in quanto porterebbe soltanto ad un aumento delle tensioni nei Balcani. La Russia, ha concluso, desiderava un documento equilibrato ma le dichiarazioni di Mosca sono state ignorate. Gli ambasciatori dei quattro Paesi astenuti hanno dichiarato che il documento presentato non porta in alcun modo alla riconciliazione. Il Regno Unito aveva annunciato nelle settimane precedenti l'elaborazione di una risoluzione sul genocidio compiuto a Srebrenica contro la popolazione musulmana da parte delle forze serbo-bosniache. L'operazione, secondo quanto spiegato da una nota dell'ambasciata britannica a Belgrado, vedeva la guida di Londra che assieme ai suoi partner ha lavorato ad un testo in vista del 20mo anniversario del genocidio. L'obiettivo, sempre secondo la nota, era quello di rendere omaggio alle vittime e incoraggiare ulteriori passi verso la riconciliazione ed un migliore futuro della Bosnia-Erzegovina. L'allora premier serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato, nei giorni precedenti alla votazione del Consiglio di sicurezza Onu, che la risoluzione preparata dal Regno Unito su Srebrenica "avrà un impatto sulla regione", al di là del fatto che possa essere approvata o no. (segue) (Mop)